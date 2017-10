Waarom jij je volgende auto waarschijnlijk gaat importeren

Tweedehands aangeboden auto's genoeg in Nederland. Echter dit wil niet per se zeggen dat jouw volgende auto daartussen staat. Sterker, daar wringt 'm bij veel zoekenden juist de schoen. Het aanbod en de (specifieke) vraag in Nederland ligt niet zelden mijlenver uit elkaar. Zo is een jong gebruikte benzineauto enorm populair onder Nederlandse particulieren, terwijl in ons land overwegend diesels met relatief veel levenservaring te koop worden aangeboden. Nogal wiedes dat men zodoende al vaker zijn gram over de grens probeert te halen, met name in Duitsland. Bij onze oosterburen is het aanbod bovendien vele malen groter en niet in de laatste plaats interessanter. Zeker als er iets speciaals op de verlanglijst staat.Een andere reden waarom er al meer geïmporteerde auto's in Nederland rondrijden is omdat de verkoopprijzen in het buitenland gemiddeld bezien aantrekkelijker zijn, mede een gevolg van de scheve verhouding tussen vraag en aanbod in ons land. Zelfs na het verschuldigd zijn van allerhande invoerkosten en de verguisde BPM kan er (flink) bespaard worden bij import. En dat lonkt als vanzelfsprekend.Niemand wil graag een dief z'n eigen portemonnee zijn, maar allicht nog meer heeft men een affectie voor rompslomp en ander gedoe. Door dit laatste was het importeren van een auto lange tijd een niet te willen of durven nemen horde voor velen. Maar hoe anders is dat nu! Een buitenlandse auto op Nederlands kenteken krijgen is heden, met enige basiskennis hierover in pacht, een fluitje van een cent.Zit je toch met enkele twijfels of vraagstukken voor een vlekkeloze import als je het geheel zelf zou doen (zoals de papierwinkel rond de exportverzekering en/of het transport naar Nederland), tegenwoordig zijn er bedrijven als Easy Import die je alles of een gedeelte uit handen kunnen nemen tegen aantrekkelijke tarieven. Zelfs maatwerk is beschikbaar, indien specialisme geen overbodige luxe is bij de aanschaf van je (buitenlandse) droomauto. Want hoe aantrekkelijk een geïmporteerde auto ook kan zijn; goedkoop betekent duurkoop ligt altijd op de loer.Een bijkomstigheid waarom steeds meer mensen hun volgende auto expliciet over de grens proberen te vinden is vanwege het al grotere besef dat lid zijn van de Europese Unie zo z'n voordelen heeft, en een daarvan is dat de jarenlange (Europese) fabrieksgarantie op een in het buitenland nieuw gekochte auto ook gewoon in Nederland geldig is. Een rit naar het land van aankoop is dus volstrekt overbodig bij een onverhoopt mankement of reparatie aan je jong gebruikte bolide. Een bezoek aan de merkdealer om de hoek volstaat ook.Voor de meesten weliswaar geen primaire argument, maar wel degelijk een dingetje voor sommigen: voor een in Nederland geïmporteerde auto wordt er door het RDW een spiksplinternieuw kenteken afgegeven. Oftewel, een kakelverse gele plaat waardoor het voor de buitenwereld lijkt alsof je van origine buitenlandse occasion zonet uit de fabriek komt rollen, terwijl 'ie stilletjes al een eigenaar (of meerdere) heeft gehad.Zoals valt te lezen zijn er legio redenen om een buitenlandse occasion te overwegen. Desalniettemin nog altijd ietwat sceptisch? We begrijpen dit, ook al is een geïmporteerde auto echt geen ver-van-je-bed-show meer. Bekijk anders de handige diensten van Easy Import en de kans is zeer groot dat jouw volgende auto een buitenlandse schone betreft.