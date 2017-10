Geprijsde Skoda Karoq valt er precies tussenin

De Skoda Karoq is vanaf eind oktober te bestellen, gevolgd door een showroomintroductie tegen het naderen van 2018. De levering komt eind januari op gang, dus wil je vanaf volgend voorjaar rijden, wacht dan niet te lang met beslissen.Over beslissingen gesproken. Het zal niet meevallen om een keuze te moeten maken tussen de legio compacte SUV's of crossovers van het moment. Beperken we ons tot de drie namens het Volkswagen-concern, dan is Skoda met de prijsstelling van de Karoq precies tussen de alternatieven van Volkswagen en Seat in gaan zitten.Zo is Spaanse Ateca er vanaf € 26.910,- en kost de Duitse Tiguan minstens € 30.185,-. En de Tsjech? Die staat voor minimaal € 28.990,- in de boeken, standaard voorzien van onder andere airco, cruise control, parkeersensoren, lichtassistent en lichtmetalen velgen.Skoda houdt het momenteel enkel bij het melden van een vanafprijs, maar er zijn wel degelijk meer motorvarianten beschikbaar, evenals uitrustingniveaus. Zo is de Karoq ook te verkrijgen met een 150 pk sterke 1.5 TSI en twee TDI's, goed voor 115 en 150 pk. Prijzen daarvan volgen dus nog.