Nieuwe Audi's voor spelers Bayern München

Het is ieder jaar weer een dingetje onder de topspelers bij Bayern München: het in ontvangst mogen nemen van een nieuwenamens automotive partner Audi. Als sinds 2002 mogen de betere voetballers bij de beste voetbalclub van Duitsland hun oog laten vallen op nagenoeg iedere Audi uit het leveringsprogramma. Ieder jaar weer, om er niet veel later gratis in te kunnen rondrijden en gezien worden.Bescheiden als de sterspelers bij Bayern zijn, zijn met name de RS-modellen van Audi gewild. Zo kozen onder andere Hummels, Jerome Boateng en Thiago Alcantara voor een RS6 Avant. Thomas Müller en de momenteel ernstig geblesseerde Franck Ribéry namen elk dankbaar een SQ7 in ontvangst. Coach Jupp Heynckes daarentegen doet het dit voetbalseizoen met een maatje kleiner, ofwel de SQ5. En Felix Götze werd een A3 Sportback voorgereden.En kersvers ex-international Arjen Robben? Daarover rept het persbericht met geen woord. Niet zo verwonderlijk als iemand net opnieuw een groot voetbaltoernooi is misgelopen… Heb echter geen medelijden met Robben. De laatste van de 'grote vier' kreeg vorig jaar nog een destijds gloednieuwe Q7 toegeschoven door Audi en het is aannemelijk dat die nog niet aan het einde van z'n latijn is.