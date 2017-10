Moderne MINI brengt ode aan vroegere 1275 GT

Om teruglopende verkopende voor te zijn, brengt MINI nog maar eens een hommagemodel uit. Dit keer komt de moderne Mini 1499 GT een ode brengen aan z'n spirituele voorvader, de 1275 GT uit 1969.

Graag hadden wij gezien dat MINI het kleurenschema op de koets om had gedraaid, waardoor de 1499 GT des te meer doet herinneren aan de 1275 GT van decennia geleden. Al past overwegend zwart met slechts een vleugje goudbruin een stuk meer bij de huidige tijd, en niet in de laatste plaats de kleursmaak van het hedendaagse koperspubliek. Want daar is het natuurlijk allemaal om te doen.



Misleidende naam

Een spurt in 13 seconden naar 100 km/h was in 1969 allicht zeer verdienstelijk, anno 2017 ligt dat heel anders. De letters 'GT' die de MINI 1499 heeft overgenomen van z'n verre voorvader zijn zodoende nogal misleidend. Want bijster vlot is het actiemodel namelijk niet naar huidige maatstaven. De 102 pk sterke driecilinderturbo doet er minstens 10 seconden over om de 100 km/h te doorbreken.



Gelimiteerd

Kortom, de Mini 1499 GT wil vooral aantrekkelijk bevonden worden door enkele knipogen naar de 1275 GT. En met name in het interieur kom je die tegen, tezamen met goodies uit het populaire JCW-programma van het merk. Mede door de gelimiteerde oplage van - je raadt het al - 1.499 exemplaren is de Mini 1499 GT een exclusieve verschijning. Echter het slechte nieuws moet we je dan nog vertellen: het hommagemodel is voorbehouden aan kopers in het Verenigd Koninkrijk.