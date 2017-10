Nieuwe Opel Insignia GSi verpulvert OPC-voorganger op de Ring

Met minder peekaa's, te weten 260 stuks, toch twaalf seconden sneller zijn op de Ring dan de 325 pk sterke Insignia OPC op basis van de vorige generatie. 'Weergaloos!', klinkt het uit monde van Opel. Mede dankzij een 'bloedzuigerachtige grip' van de nieuwe Insignia GSi . Dat laatste bijvoeglijke naamwoord kenden wijzelf nog niet, maar overduidelijk is dat Opel megatrots is op dit resultaat. Dit is immers een welkome opsteker voor de comeback van het ooit illustere GSi-label.Geen idee, want die meldt Opel niet. Voor het merk is de tijdswinst van twaalf seconden afdoende om in de jubelmodus te schieten. Het waarom de nieuwe Insignia GSi, ondanks een lager vermogen, veel sneller op de Nürburgring is dan de laatste Insignia OPC, daarop geeft het wel graag antwoord. Dankzij een verbeterde vierwielaandrijving, een aangescherpt onderstel en adaptieve ophanging, maar bovenal een gewicht dat 160 kilogram lager ligt. Dat scheelt voor, in en na elke bocht weer.