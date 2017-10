Zonnerace-team uit Delft wint voor 7de keer World Solar Challenge

Na vijf dagen en 3.000 kilometer racen op pure zonnekracht in de zinderende hitte van de Australische outback heeft het Nuon Solar Team uit Delft het wederom geflikt: de snelste en beste zijn in de World Solar Challenge, het officieuze wereldkampioenschap voor zonneauto's.

Vanmorgen om circa kwart voor zeven Nederlandse tijd kwam de Nuna9, de zonneauto van het Delftse zonnerace-team, over de finish in Adelaide. Het team deed vier dagen en ruim zes uur over de 3.000 kilometer lange race en het is alweer de zevende keer dat het Nuon Solar Team wereldkampioen zonneracen is geworden.



Comfortabele voorsprong

Het Solar Team begon de laatste racedag goed door de al comfortabele voorsprong op de belangrijkste concurrenten – Michigan (VS), Tokai (Japan) en Punch Powertrain (België) – verder uit te bouwen. Het Red Shift Team uit Twente moest toen nog een tijdstraf van een halfuur uitzitten en zakte daardoor weg in het eindklassement.



Reservecoureur Tim van Leeuwen startte de laatste racedag als coureur van Nuna9, om daarna het stuur van de zonneauto te overhandigen aan Lisanne de Rooij die de eer had om de race uit te rijden. Collegacoureur en medestudent aan de TU Delft, Delft Sharon van Luik vanuit Australië: 'Natuurlijk waren we nerveus. Er kan immers altijd iets gebeuren. De zenuwen gierden bij iedereen door de keel. Maar het ging top! We tikten vandaag de maximumsnelheid van Nuna9 aan: 110 km/h. En dat alles op de kracht van de zon, geweldig!'



Goede wedstrijdstrategie

Het was alweer de negende keer dat het Nuon Solar Team meedeed aan de race. Zes keer eerder werd er gewonnen, twee keer pakte het team de tweede plaats. Toch was de spanning voor de race groot bij de gedoodverfde favoriet, vertelt teamleider Sander Koot: 'Door nieuwe wedstrijdregels zijn de auto's dit jaar heel verschillend van elkaar. Niemand wist wie het beste in zou spelen op de regels. Gelukkig zijn onze keuzes voor een compact ontwerp en gallium zonnecellen bijzonder goed uitgepakt.'



Wind en wolken

De derde en vierde racedag bleken beslissend voor het Nuon Slora Team, toen het weer in de Australische outback omsloeg. Donkere wolken, harde wind en zelfs regen voerden toen de toon. Maar juist in deze omstandigheden liep de Nuna9 uit naar een voorsprong van twee uur, aldus het kampioensteam. Aerodynamicus Jasper Hemmes: 'Omdat Nuna zo licht en gestroomlijnd is, konden we ook bij harde wind met weinig energie veel snelheid maken. We werden als het ware vooruit gezogen door de wind, dankzij het aerodynamische ontwerp van de Nuna9.' Strateeg Stijn Burger vult aan: 'Dankzij goede informatie van ons meteo-team konden we bovendien waar mogelijk de gaten in het wolkendek vinden, zodat we zoveel mogelijk zon opvingen.'



Elke editie uitdagender

De organisatie van de Bridgestone World Solar Challenge scherpt elke editie de spelregels van de zonnerace aan. Hierdoor worden de deelnemers, overwegend technische studenten, maximaal uitgedaagd, maar de gemiddelde snelheid gaat er ook door omlaag. Zo haalde Nuna9 in Australië een gemiddelde snelheid van zo'n 80 km/h. Niet eerder deed het Nuon Solar Team zo lang over de zonnerace. Twee jaar geleden versloeg het Nuon Solar Team aartsrivaal Twente nog met slechts 8 minuten: een minimaal verschil op een race van 3.000 kilometer. Toen lag de gemiddelde snelheid van het Nuon Solar Team nog op bijna 92 km/h.