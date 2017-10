Herboren Wiesmann hertrouwt met BMW M

Het gaat allicht minder snel dan we zelf zouden willen, maar het feit dat het door velen geliefde Wiesmann weer ademt en zich hard maakt voor een glorieuze toekomst, kweekt hoop en geduld. Zeker nu bekend is geworden dat de toekomstige rij-ijzers van het merk met de gekko wederom aangedreven zullen worden door motoren van BMW M.Het herboren Wiesmann heeft vooral z'n zinnen gezet op de V8 van BMW M. De geblazen zes-in-lijn uit de huidige generatie M3 en M4 blijven dus kennelijk buiten schot. Maar wie weet kunnen we die aanjagers op termijn ook terugvinden in een Wiesmann. Wiesmann heeft hier immers een historische band mee. Zo deed onder andere de MF3 het met de hitsige zespitter van de E46 M3.Naast een hernieuwd huwelijk met BMW M voor de motoren is er meer goed nieuws. De aangetrokken CEO en ex-AMG-topman Mario Spitzer laat weten dat bestaande Wiesmanns niet worden geupdate maar dat er zowaar wordt gewerkt aan een compleet nieuwe auto. Wanneer die precies klaar is kan hij niet zeggen.