Elektrische Cayman schiet in 3,3 seconden naar 100 km/h

De snelste Cayman die Porsche ooit bouwde tot dusver is de Cayman GT4 . In 4,4 seconden zit je daarmee op de honderd. Echter zelfs dat straatlegale circuitbeest is een slome duikelaar vergeleken met deze Cayman e-Volution. De niet nader gespecificeerde elektrische aandrijflijn daarvan katapulteert de sportcoupé namelijk in 3,3 seconden naar 100 km/h. En of de toekomst elektrisch is…Om het enthousiasme vervolgens ietwat te temperen. De Cayman GT4 blijft voorlopig de snelste Cayman ooit gebouwd. Porsche laat namelijk nadrukkelijk weten dat het geen productieplannen heeft voor de Cayman e-Volution. De auto dient louter als uithangbord voor wat zoal mogelijk is op het gebied van elektrische sportauto's uit Zuffenhausen.Als onderdeel daarvan beschikt de Cayman e-Volution ook over een speciaal laadsysteem waaraan de Duitsers momenteel werken en die z'n weg zal vinden naar de Mission E , de elektrische Porsche die wél in productie zal gaan en een actieradius belooft van 500 kilometer. Wat er zo bijzonder is aan dit laadsysteem? Wel, in een kwartiertje kan 'ie het accupakket van de Mission E voor 80 procent opladen. De Turbo Charger noemt Porsche het.