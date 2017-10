Vroegtijdige promovideo geeft vernieuwde Range Rover prijs

Een blogger die zichzelf 'De Man van de Verenigde Emiraten' noemt heeft onderstaand filmpje op zijn Youtube-kanaal gepost. De video betreft zowaar geen in elkaar geflanst samenraapsel van flarden details, maar een heuse promovideo van de vernieuwde Range Rover zoals Land Rover die liever zelf op een eigen gekozen moment in omloop had gebracht. De enige troost voor het Britse merk is dat de kwaliteit van het filmpje te wensen overlaat.Hoewel de veranderingen aan de allergrootste Range Rover niet wereldschokkend zijn, zijn ze er wel degelijk. En veel van die wijzigen zijn in lijn getrokken met de Velar en de reeds gefacelifte Range Rover Sport . Zo krijgt de 'almachtige' Range vergelijkbare LED-signatuur in de koplampen mee, een nieuwe honinggraad-grille en eveneens hertekende LED's in de achterlichtunits.Binnenin vormen twee grote schermen het grote nieuws, waarvan er minstens een aanraakgevoelig is. Tevens lijkt het erop dat Land Rover een grafische update bij het infotainmentsysteem heeft doorgevoerd. Ook het stuurwiel oogt net even anders dan we gewend zijn en het ligt in de lijn der verwachting dat de Range – als vlaggenschip – ook zal profiteren van enkele nieuwe snufjes, zoals het Gesture Sunblind, een functie waarmee je middels een veegbeweging voor de binnenspiegel de automatische zonnewering in werking stelt.Over eventuele motorische updates wordt niet gerept in de video, maar de verwachting is dat een plug-in hybridemodel achter de coulissen klaarstaat, vergelijkbaar met de P400e op basis van de Sport. Wordt vervolgd…