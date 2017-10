Formule 1 overweegt Nederlandse GP op stratencircuit

Dat het de bazen van de Formule 1 menens is blijkt uit het feit dat Sean Bratches, de nieuwe commerciële baas van het F1-circus, onlangs een bezoek heeft gebracht aan Nederland om te kijken wat er nodig is om een dergelijk evenement van de grond te krijgen. Naar verluidt staat Nederland hoog op het verlanglijstje van Liberty Media, de nieuwe eigenaren van de koningsklasse van de autosport, als het gaat om landen die aan de kalender kunnen worden toegevoegd. De Formule 1 is ongekend populair in Nederland sinds Max Verstappen meerijdt.Zowel Zandvoort als Assen toonde zich eerder bereid om gastheer te zijn van een Nederlandse Grand Prix, maar de voorkeur van Bratches blijkt uit te gaan naar een race op een stratencircuit in een grote stad als Amsterdam of Rotterdam. Alle opties liggen nog open als het gaat om een stratenrace. Het idee van een Grand Prix in Amsterdam kan op veel enthousiasme rekenen bij de bazen van de Formule 1, maar men realiseert zich ook dat een wedstrijd op die plek logistiek gezien erg moeilijk van de grond te krijgen zal zijn. Rotterdam is dus ook in beeld. Die stad heeft al wat ervaring met de Formule 1 dankzij de demonstraties die er in het verleden zijn gehouden.Bron: