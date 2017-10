Nieuwe Mazda3 debuteert op Tokyo Motor Show

De huidige Mazda3 draait inmiddels zo'n 4,5 jaar mee. Nog niet bijster lang en daarmee in de regel nog niet rijp voor een opvolger. Echter je weet: bij de CX-5 was Mazda er ook vroeg bij met een nieuwe generatie. Anderzijds betreft de te onthullen hatchback (Mazda neemt de naam Mazda3 nog niet letterlijk in de mond) nog een conceptcar. Een voorproefje dus. Tegen de tijd dat de auto echt klaar is, heeft de huidige Mazda3 waarschijnlijk vijf kaarsjes uitgeblazen.De Mazda3 Concept (zoals wij 'm maar eventjes noemen voor het gemak) is de belangrijkste studie die Mazda naar Tokyo meeneemt maar niet de enige. Een tweede concept, een vierdeurs coupé-achtig model in de geest van de RX Vision , zal de volgende evolutie van Mazda's designtaal Kodo aangeven. We zijn benieuwd.De Tokyo Motor Show opent de deuren op 25 en 26 oktober voor de media en daarna het grote publiek.