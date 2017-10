Prachtige Aston Martin DB4 GT Continuation ondergaat testprogramma

58 jaar na zijn geboorte gaat de Aston Martin DB4 GT weer in productie. De Britse fabrikant neemt geen halve maatregelen en is druk met het testen van het prototype.

Tussen 1959 en 1963 werden er slechts 75 exemplaren van de DB4 GT gemaakt. Voor Aston Martin reden om onlangs een Continuation-versie aan te kondigen, dus er gaan er nog 25 in productie. De kans dat jij er een hebt weten te bemachtigen is klein, dus er zit niets anders op dan je te vergapen aan de video hieronder.





Druk testprogramma

Aston Martin is druk bezig met de laatste tests, waaronder dus op de Millbrook Proving Ground, een van de grootste testbanen in Europa. Je zult ook op andere circuits veel lol kunnen beleven aan je DB4 GT, want Aston bouwt 'm volgens de specificaties van de Leightweight-versie. Met een paar kleine verschillen: de motor is beter, de remmen zijn beter, het rijgedrag is beter en de veiligheid is beter. Prima, toch?



Uniek speeltje

De klassieke DB4 GT's zijn tegenwoordig dik 3 miljoen euro waard, maar voor een nieuwe betaal je zo'n 1,8 miljoen euro. Je hebt dan wel een uniek speeltje, want de originele chassisnummers worden gehandhaafd en de productie vindt plaats op de originele locatie in Newport Pagnell.



340 pk

Onder de motorkap van de DB4 GT ligt een 340 pk sterke zescilinder van Tadek Marek. De bolide weegt slechts 1.227 kilogram en beschikt over een brandblusser, gordels en rolkooi. Klaar om te racen dus. Aston Martin helpt daar graag bij en levert een tweejarig rijprogramma aan, inclusief instructeurs en evenementen op de mooiste circuits ter wereld.