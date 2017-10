Lamborghini werkt aan vierdeurs sportwagen op basis Panamera

Het begon allemaal met de Estoque, de vierdeurs conceptcar die Lamborghini negen jaar geleden presenteerde in Parijs. Eindelijk zou je in een Lamborghini kunnen stappen zonder je passagiers naar huis te kunnen lopen. De plannen werden vervolgens in de ijskast gezet, want de Urus moest voorrang krijgen. Toch is het goed mogelijk dat de Italianen stiekem gewoon doorgewerkt hebben.Als de bronnen van Autocar het bij het rechte eind hebben, dan werkt Lamborghini aan een nieuw studiemodel, maar deze keer is het plan veel concreter. De conceptcar moet in 2021 opgevolgd worden door een productieversie, die gebruik maakt van het MSB-platform. Inderdaad: hetzelfde onderstel als de Porsche Panamera en de Bentley Continental GT.Het project heeft nog geen definitief groen licht gekregen. Lamborghini zou het liefst een koolstofvezel chassis willen gebruiken om het gewicht laag te houden, maar de vraag is of de kosten opwegen tegen de baten. Laten we hopen dat het antwoord een volmondig ja wordt, want die vierdeurs Lambo zien we graag terug op de openbare weg.Verwacht overigens geen nieuws over de Estoque-opvolger voor de Urus klaar is voor productie. De nieuwe SUV moet gepresenteerd worden op 4 december en Lamborghini zal de aandacht daar helemaal op willen focussen, want dit is de auto die ervoor moet zorgen dat er de komende jaren duizenden Lambo's verkocht worden.