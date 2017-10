Nieuwe Mercedes A-Klasse mag eindelijk 'naakt' de deur uit

De nieuwe A-Klasse staat op het nieuwe MFA-platform van Mercedes. Dat is goed nieuws, want de kleine Mercedes is niet alleen breder, maar ook een stuk ruimer. En laten we eerlijk zijn: over extra ruimte klagen we nooit, toch? Verder zijn de stoelen iets lager in de auto geplaatst, waardoor er meer hoofdruimte overblijft. Over ruimte gesproken... Ook de kofferbak belooft in formaat te groeien.Qua motoren weten we nog niet wat Mercedes van plan is, maar we verwachten niet al teveel verrassingen. Vermoedelijk komen er twee viercilinders aan: een 1.5 liter diesel en een 1.6 liter benzinemotor. Verder zou er ook een plug-in hybride in ontwikkeling zijn, maar ook daarover weten we officieel nog helemaal niets.Naar verwachting staat de lancering van de nieuwe Mercedes A-Klasse gepland voor de Geneva Motor Show van 2018. Zijn dealerdebuut staat voor de tweede helft van 2018 op de agenda.