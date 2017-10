Peugeot gaat los met de L750 R HYbrid Vision Gran Turismo

Peugeot komt met een nieuwe conceptcar voor de Gran Turismo-game. In 2016 maakten we kennis met de L500 R HYbrid Vision Gran Turismo, nu volgt de snellere en dikkere L750 R.

Op 30 mei 1916 won Dario Resta de Indianapolis 500 in een Peufeot L45. Dat werd vorig jaar gevierd met de L500 R, die nu dus alweer een opvolger krijgt in de vorm van de Peugeot L750 R HYbrid Vision Gran Turismo. Hij ziet er niet alleen nog sneller en fraaier uit, hij is ook daadwerkelijk een stuk krachtiger geworden. In de virtuele wereld in ieder geval.



Dikker en extremer

Peugeot omschrijft de L750 R zelf als een puurdere, extremere versie van de L500 R en daar is geen woordt aan gelogen. Beide bolides hebben een koolstofvezel monocoque, die gebouwd is op de coureur. Zo kun je helemaal opgaan in de wedstrijd, terwijl je geniet van een sensatie die je niet eerder hebt meegemaakt, aldus de Franse fabrikant.



De verschillen

Om de verschillen tussen de L750 R en de L500 R uit te lichten: de dikkere variant beschikt over een 580 pk sterke benzinemotor, ondersteund door een elektromotor met nog eens 170 pk. Dat brengt het totale vermogen op 750 pk, zoals zijn naam misschien al deed vermoeden. Schakelen doe je met een sequentiële bak met zeven versnellingen.



825 kilogram

De L750 R is verder voorzien van een hydraulisch remsysteem met vier koolstofvezel remschijven. De voor- en achterwielophanging werken onafhankelijk van elkaar en veranderen van hoogte als je snelheid daar om vraagt. Over snelheid gesproken: deze Franse bolide weegt slechts 825 kilogram en haalt de 100 km/h un slechts 2,4 seconden.



De demo van Gran Turismo Sport is vanaf vandaag te downloaden. Het volledige spel, inclusief Peugeot L750 R, is vanaf 18 oktober verkrijgbaar.