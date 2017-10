Tesla vertraagt vrachtwagen vanwege productieproblemen Model 3

Tesla zou zich op dit moment vooral richten op het oplossen van problemen met de productie van de Model 3. Niet zo verrassend, want de Amerikanen lopen behoorlijk achter op schema. Musk heeft zelfs al toegegeven dat het een operationele hel is om voldoende auto's van de band te laten rollen, zodat de achterstand kan worden ingelopen.Het is daarmee niet gezegd dat er niet voldoende middelen zijn om de vrachtwagen op tijd af te krijgen. Het lijkt PR-technisch simpelweg niet zo handig om een nieuw voertuig te lanceren op het moment dat er nog zoveel andere problemen spelen. De truck is al regelmatig gespot door fotografen en lijkt zo goed als af, dus de lancering had bij wijze van spreken ook morgen plaats kunnen vinden.Er is nog niet veel bekend over de eerste elektrische vrachtwagen van Tesla, maar feit is wel dat het de bedoeling is om niet elke 200 kilometer bij te hoeven laden. De truck van Musk zou een volledig elektrische range van tussen de 320 en 480 kilometer krijgen, dus daar lijkt op zich niets mis mee.