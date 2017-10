Mercedes E-Klasse Cabriolet en Vision Gran Turismo te zien in Justice League »

In Justice League komen alle superhelden van DC Comics bijeen. En hoe komen helden op hun plaats van bestemming als ze niet kunnen vliegen? Iron Man heeft een dikke Audi A8 en ook Mercedes heeft nu een plekje veroverd in een superheldenfilm. Batman & Co bewegen zich namelijk voort in de nieuwe Mercedes E-Klasse Cabriolet en de Mercedes-AMG Vision Gran Turismo Mercedes heeft alvast een uitgebreide making-of video vrijgegeven, waarin we een kijkje achter de schermen krijgen. Daarin zien we korte clips uit de film, interviews met de acteurs én interessante weetjes over de bolides van Mercedes. Wist je bijvoorbeeld dat de Vision Gran Turismo 10 procent groter gemaakt moest worden, omdat Ben Affleck (Batman) te groot was voor het origineel?