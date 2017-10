Toyota TJ Cruiser Concept mixt bestelbus met SUV

De Toyota TJ Cruiser zou je eigenlijk moeten zien als twee conceptcars in één. Wat begon als een opvolger voor de FJ Cruiser is gemixt met een bestelbusje, met deze afzichtelijke creatie als resultaat. Net zo bizar: er is maar plaats voor vier personen, want meer stoelen heeft Toyota niet gemonteerd. Daar zit je dan, met al die ruimte...TJ staat voor Toolbox Joy, dus het is vast de bedoeling dat je die enorme laadruimte op gaat vullen met gereedschap. De drie passagiersstoelen zijn allemaal in te klappen, zodat je er nog meer spullen in kwijt kunt. Handig als je gaat verhuizen, maar de buren bij voorbaat alvast wilt laten zien dat je totaal geen smaak hebt.Onder de motorkap ligt een 2.0 liter benzinemotor, gekoppeld aan een elektrische hulpmotor en automatische versnellingsbak. Je kunt kiezen uit voor- of vierwielaandrijving. De kans is groot dat je 'm binnenkort daadwerkelijk kunt bestellen, want niet alleen de aandrijving is rijp voor productie. Ook het interieur lijkt zo goed als af.Nee, geef ons dan maar de Toyota GR HV Sports Concept van vanochtend. Dat is toch meer ons ding.