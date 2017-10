Spyshots: nieuwe Mercedes GLS laat zijn gezicht zien

Oké, je moet geen concrete plannen voor gezinsuitbreiding hebben, want we verwachten deze GLS niet voor 2019 bij de dealer, maar dat terzijde. Deze concurrent voor SUV's als de BMW X7 en Range Rover lijkt meer dan ruim genoeg om iedereen mee te kunnen nemen, terwijl er ook nog eens voldoende ruimte in de kofferbak overblijft.Qua styling probeert Mercedes nog veel te verhullen, maar dat zijn we wel gewend in deze fase van de ontwikkeling. We weten al wel dat de GLS gebruik maakt van het nieuwe MHA-platform, dat op verschillende onderdelen voordeel op moet leveren. Zo is het platform veel lichter, terwijl je ook op de derde stoelrij nog comfortabel kunt zitten.Daarnaast maakt het MHA-platform het mogelijk om verschillende aandrijvingen te gebruiken. Standaard krijg je een zescilinder mee, maar er is meer dan voldoende ruimte voor elektrische ondersteuning. Wil je meer uit je SUV persen en wat meer herrie maken, dan kun je langs bij AMG voor een dikke V8.Als de geruchten kloppen, dan gaat ook Maybach aan de slag met de GLS, net als eerder met de S-Klasse gebeurde. In die configuratie kan de Mercedes weleens een geduchte concurrent zijn voor de Range Rover SV Autobiography LWB en de Bentley Bentayga.