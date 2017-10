Groupe Renault lanceert komende 5 jaar 21 nieuwe modellen

Drive the Future, zo heet het plan dat Renault vandaag presenteerde. Het is vooral de bedoeling om flink, heel flink te groeien. Vorig jaar verkocht het merk nog 3,47 miljoen auto's, in 2022 moeten dat er meer dan 5 miljoen zijn. Voor de snelle rekenaars: Renault zet inderdaad in op een groei van zo'n 40 procent.De inzet is dus duidelijk, nu de aanpak nog. Allereerst denkt Renault meer auto's te verkopen door letterlijk meer auto's te gaan verkopen. Het modellengamma wordt uitgebreid en er staan veel nieuwe auto's klaar voor lancering. Van de 21 nieuwe modellen zijn er liefst 8 volledig elektrisch en krijgen er 12 een vorm van elektrische ondersteuning. Verder krijgen 15 modellen de techniek om (deels) autonoom te rijden.Om het allemaal iets concreter te maken: het plan van Renault gaat 18 miljard euro kosten. Dat moet een besparing van 4,2 miljard euro opleveren en ervoor zorgen dat er meer auto's verkocht worden. Het resultaat: een omzet van 70 miljard euro. Als Renault dat voor elkaar weet te krijgen, dan zit de fabrikant er ook de komende jaren heel warmpjes bij.