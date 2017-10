Koenigsegg rijdt 0-400-0 record Bugatti alweer uit de boeken

Koenigsegg kondigde het record gisteren al min of meer aan. De Zweedse supercarbouwer postte een foto van de Agera RS op social media met '0-400-OMG' als veelzeggend bijschrift. Inmiddels is duidelijk waar OMG voor staat, want de Koenigsegg is echt een klap sneller dan de Bugatti. Meer dan genoeg reden om het uit te schreuwen dus.In de video van de recordrit zien we dat Koenigsegg-testrijder Niklas Lilja het gaspedaal in mocht trappen op een Deens vliegveld. Hij spurtte in de Agera RS binnen 28 seconden naar 403 km/u en had vervolgens minder dan 10 seconden nodig om volledig tot stilstand te komen. Het record: 37,28 seconden, ruim vier seconden sneller dan de tijd (41,96 sec.) van Bugatti. Reken je wat verder door, dan kom je zelfs op een 0-400-0 tijd van 36,44 seconden.Voor de Koenigsegg-leken: de Agera RS beschikt over een 1360 pk sterke biturbo V8 met een cilinderinhoud van 5.0 liter. De Chrion is met 1500 pk net iets krachtiger, maar is ook een klap zwaarder. Zet je beide bolides op de weegschaal, dan zit er zo'n 600 kilo tussen.