Aston Martin: "RapidE goede reden om in Formule E te stappen"

De Britten werken op dit moment aan hun eerste elektrische auto, de RapidE . In navolging van merken als Audi, Jaguar en BMW zou Aston Martin kunnen besluiten om in de Formule E te gaan rijden, om zo te laten zien waartoe het merk in staat is. "We hebben nog geen elektrische auto, maar in 2019 wel. Dan kan alles zomaar samenkomen. Ik vind de Formule E geweldig", aldus Palmer.Porsche en Mercedes hebben al aangekondigd dat zij in 2019 hun debuut willen maken in de Formule E. Een merk als Aston Martin zou dus niet misstaan in de elektrische raceklasse. Palmer heeft echter wel een aantal voorwaarden. "Het feit dat de rijders tijdens de race in twee auto's moeten rijden is niet goed. Dat zal veranderen en dan wordt het interessant."In de RapidE zit overigens ook al een stukje racetechniek. Aston Martin werkte in eerste instantie samen met het Chinese LeEco, maar stapte over naar de commerciële tak van Williams F1 toen dat bedrijf in financiële problemen raakte. Wellicht kunnen de technici van Williams meteen een steentje bijdragen aan de ontwikkeling van de Formule E-aandrijving.