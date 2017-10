Toyota GR HV Sports Concept: sportauto vol Le Mans-technologie

Toyota houdt er wel van om interessante studiemodellen te lanceren op de Tokyo Motor Show. De GR HV Sports is een perfect voorbeeld: uitgesproken uiterlijk, interessante techniek en achterwielaandrijving. Dat is wat we willen horen, toch?De GR HV Sports is een tweezits sportwagen. De motor is voorin gemonteerd en drijft de achterwielen aan. Hij is voorzien van een targa-dak en heeft veel weg van de Le Mans-racer van Toyota. Zo lijken de LED-koplampen direct afkomstig te zijn van de TS050 Hybrid en volgens Toyota is ook de spoiler geïnspireerd door de LMP1-bolide.Kijk je naar de zijkant van de conceptcar, dan vallen vooral de overeenkomsten met de GT86 op. De verschillen zitten 'm puur in de nieuwe voor- en achterkant én het targadak. Toyota speelde met de FT-86 Concept al eerder met het idee om een dakloze GT86 te maken, maar dat project kreeg geen vervolg.De matzwarte GR HV Sports is voorzien van voldoende koelsleuven om de krachtbron op tempreatuur te houden. Dat is wel nodig ook, want onderhuids vinden we ook hybride-techniek terug die afkomstig is uit de racerij. De accu's zijn in het midden van de auto geplaatst, zodat de gewichtsverhoudingen zo optimaal mogelijk blijven.Toyota toont de GR HV Sports tijdens de Tokyo Motor Show, die van start gaat op 25 oktober.