Hyundai Kona doet niet aan stickerprijzen

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: de Kia Stonic , die we onlangs in en rondom Berlijn aan de tand voelden, is te rijden vanaf € 18.995,-. Dat is een zeer scherp tarief in vergelijk met de directe concurrentie, alsook de Hyundai Kona die pas wisselt van eigenaar bij € 21.995,-. Echter, eerlijk is eerlijk, daar koop je een Stonic voor die je eigenlijk niet wilt hebben.Want zo heeft deze basis-Stonic geen airco en rolt 'ie op stalen wielen. Ook het motorvermogen van 84 pk is niet om naar huis te schrijven. Kortom, de compacte SUV van Kia komt pas echt tot zijn recht als 'ie wat luxer is uitgerust en voorzien van de tweede motor, een 120 pk sterke driecilinder met turbo. En dan scheelt het nog maar 500 euro in vergelijk met de Hyundai Kona. Nog altijd in het voordeel van de Stonic, dat wel.Hyundai heeft ervoor gekozen niet zo'n 'sticker'-model van de Kona aan te prijzen. Het basismodel geniet meteen over de 1.0 T-GDI met 120 pk, airconditioning, elektrisch bedienbare ruiten voor en achter, verwarmbare en elektrisch verstelbare buitenspiegels, cruise control, een middenarmsteun, een audiosysteem met usb- en aux-aansluiting, zes speakers, een multifunctioneel stuurwiel, LED-achterlichten en veiligheidssystemen als Lane Keeping Assist, Drivers Attention, Hill-Assist Control, Downhill Brake Control. Kortom, heb je niet meer nodig, dan ben je met 22 mille klaar.Wil je toch meer luxe, dan zijn er nog de Comfort, Fashion en Premium, de topper van het leveringsgamma. De Comfort kost € 23.495,- en voegt bovenop de standaarduitrusting zoal nog 16 inch lichtmetalen wielen, dakrails, een met leder bekleed stuurwiel en versnellingspook, alsook handgrepen van metaal.Als € 26.495,- kostende Fashion rolt de Kona op 17 inch en heb je de beschikking over geautomatiseerde klimaatregeling.De Premium-uitvoering staat in de boeken voor € 29.995,- en gaat nog inchmaat verder, plus is uitgerust met onder andere het draadloos kunnen opladen van je smartphone, LED-koplampen en een uitgebreid audiosysteem voorzien van 8 inch infotainmentscherm.