Prijskaartjes voor Hyundai i30 N

De i30 N is de eerste serieuze aanval van Hyundai op de Golf GTI en andere relatief betaalbare hot hatchbacks als de Renault Mégane RS, Seat Leon Cupra en Ford Focus ST en Peugeot 308 GTI.Qua prestaties kan de i30 N zich prima meten met die gevestigde orde. Zo krijgt de sportieve Zuid-Koreaan op z'n minst 250 pk mee, opgewekt door een 2.0 liter viercilinderturbo. De Performance-uitvoering geniet zelfs 275 pk en beide versies schoppen het tot 353 Nm aan koppel, goed voor een acceleratie naar 100 km/h in respectievelijk 6,4 en 6,1 seconden en een topsnelheid van 250 km/h.Wat Hyundai voor deze puike prestaties vraagt? De i30 N – met dus 250 pk – is er vanaf € 39.995,-. De nog eens 25 pk sterkere i30 N Performance is er voor € 42.995,-.Of dit scherpe tarieven zijn? Oordeel zelf. Zo kost de 245 pk sterke, maar niet langzamere Golf GTI Performance iets meer dan 40 mille en heeft de 308 GTi met 270 pk een vanafprijs van € 42.320,-. De Ford Focus ST, ook goed voor 250 pk, mag weg tegen betaling van krap 40 mille, en de Seat Leon Cupra wisselt van eigenaar voor € 41.110,-. Vooral aan die laatste zal de i30 N een zware dobber hebben, aangezien de Spanjaard voor de genoemde prijs zomaar eventjes 300 pk mobiliseert.