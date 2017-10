Nissan presenteert vanafprijs en Nismo-versie van nieuwe LEaf

Was de vorige generatie Leaf er voor rond 34 mille, de gloednieuwe is te koop vanaf € 34.990,-. Dat kan zelfs nog iets voordeliger (of duurder) worden, want het gaat hierbij om een speciaal introductiemodel, standaard voorzien van allerlei toeters en bellen die normaliter in de smaak vallen bij de gemiddelde automobilist.De zogeheten Leaf 2.Zero Edition is erop gebrand de marktlancering van de sterker en efficiënter geworden Leaf een duwtje in de rug te geven. En dan kun je maar beter een goede eerste indruk maken, niet dan? Dat doet Nissan dan ook; met een standaarduitrusting die zeer omvangrijk is.Zo is de Leaf 2.Zero uitgerust met ProPilot, een systeem waarmee 'ie semiautonoom kan rijden. Ook aan boord is e-Pedal, een functie waarmee de bestuurder de Leaf met één pedaal kan bedienen. Verder is er zoal Intelligent Around View Monitor en het Comfort Pack. Dat laatste omvat onder meer verwarmbare stoelen en een verwarmbaar stuur. Apple CarPlay en Android Auto maken de Leaf smartphone-vriendelijk en de speciale introductieversie rolt bovendien op 17 inch lichtmetaal. Qua lakkleur zijn er twee opties: Spring Cloud en Brillant Black.De nieuwe Leaf bestellen kan per direct. En wie dat snel doet zal vanaf februari 2018 kunnen rijden. De eerste 150 kopers worden zelfs beloond. Zij ontvangen duizend euro aan gratis stroom via Fastned.Dat is nog een conceptversie waarmee Nissan uitpakt op de Tokyo Motor Show, eind deze maand. Maar zo'n sportieve versie zou er zomaar kunnen komen. Men welde immers een spannendere Leaf en nu zullen we het waarschijnlijk krijgen ook.