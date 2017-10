Koenigseggs denkt 0-400-0 km/h sneller te kunnen dan Bugatti

Minder dan een maand geleden heeft Bugatti een nieuw wereldrecord voor een 0-400-0 km/h -sprint genoteerd. Slechts 41,96 seconden deed een Chiron erover om vanuit stilstand naar de 400 km/h te katapulteren om vervolgens weer terug in rust te keren. Achter het stuur zat ex-F1-coureur Juan Pablo Montoya.In de afgelopen drie weken is er veel over dit nieuwe snelheidsrecord gepraat, en de Franse fabrikant bracht zelfs de 'record'-Chiron mee naar de IAA Frankfurt . Koenigsegg zag het allemaal met argusogen aan.Vanuit Zweden is daarentegen verdacht stil de laatste tijd. Veel meer dan een aero-pakket voor de Regera hebben we niet gemerkt van Koenigsegg. Een publiciteitsstunt kan het hypercarmerk uit Ängelholm dus wel gebruiken. En het heeft er alle schijn van dat die niet lang meer zal uitblijven. Een provocatie als deze doe je immers niet wanneer je gefaald hebt…Bovendien staat geestelijk vader Christian von dat Koenigsegg allesbehalve bekend als een bluffer. Daarbij is het 0-300-0 km/h-record al in handen van de Zweden (sinds 2011). Een plaquette met daarop 0-400-0 km/h zou daar mooi naast passen.