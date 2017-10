Autoverkoop sluit zomer wél zonnig af

In keiharde aantallen bezien werden er gedurende vorige maand 35.964 nieuwe auto's verkocht. Dit tegenover 33.327 stuks in september 2016. Wat dit enthousiasmerende aantal doet met het totaal over de eerste negen maanden van dit jaar: dat stijgt naar 323.797 stuks. Vorig jaar, over dezelfde periode, wisten de Nederlandse autodealers nipt aan 285.000 kopers te strikken.Wat merken en modellen betreft is Volkswagen ongenaakbaar. Zowel in september, over het gehele jaar tot dusver als bij de modellen voert het de ranglijst aan. De Golf was vorige maand het populairst en bracht het Duitse merk qua verkoopaantallen in Nederland op 34.171 stuks. Renault en Opel zijn momenteel het tweede en derde grootste automerk van Nederland, respectievelijk in het bijzonder met dank aan de Clio en Karl.Peugeot en Kia doen het ook goed in ons land dit jaar. Tussen de Up! en Picanto is het zelfs bij vlagen stuivertje wisselen.Ondanks de positieve cijfers, blijven Bovag en Rai Vereniging voorzichtig optimistisch met een jaarprognose van 410.000 nieuw verkochte auto's in 2017.