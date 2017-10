'Road Rover' derde modellijn van Land Rover

Jaguar Land Rover heeft de wind in de zeilen. Het autoconcern, of op z'n minst moederbedrijf Tata, zit op een flinke berg cash. En die wordt geïnjecteerd om de toekomst van het bedrijf te verzekeren. Het gevolg: Land Rover zal uiterlijk tegen 2020 een nieuwe modellijn introduceren, waarbij wordt af gestapt van de typische terreinauto. Dat is meteen al duidelijk aan de naam die naar voren wordt geschoven.

Ja, je begrijpt het goed. Land Rovers zinspeelt op een modellijn die louter voor het asfalt is gebouwd. Anderzijds, je mag er hiermee van uitgaan dat het eerder over crossovers gaat zal gaan dan sedans (zoals de Jaguar XE-met-Range-Rover-trekjes die bij dit artikel staat dankzij de Photoshop-kunsten van Kleber Silva).



Treffende naam

De naam van deze derde modellijn sluit daar perfect bij aan: Road Rover. Nieuw is die overigens niet, want zo had Land Rover in de jaren '50 als eens een gelijknamig studiemodel. En ook toen ging het om een auto die het midden hield tussen traditioneel model en de Land Rover (toen nog slechts één model).



Elektrische crossover

De Britse pers meent te weten dat het eerste lid van de toekomstige Road Rover-familie een elektrische crossover wordt. Eentje waarvan het interieur moet kunnen wedijveren met dat van de Mercedes S-klasse. Het ontbreekt ze daar in Engeland dus geenszins aan ambitie.