Nieuwe Audi A7 Sportback al op straat als speelgoed

Een nog officieel te onthullen auto die vroegtijdig uitlekt als miniatuur; de nieuwe Audi A7 Sportback voegt zich hiermee toe aan het bedenkelijke lijstje dat onder ander ook bestaat uit de LaFerrari Spider, Bentley Bentayga, Volvo S90 en V90 en Land Rover Discovery Sport. Tja, die kans zit erin als je als automerk per se wilt dat je nieuwkomer gelijktijdig in de grote als kleine vitrines komt te staan.Of het nieuwtje nu van de nieuwe A7 Sportback af is? Welnee. Dat was het immers al voordat 'ie als schaalmodel opdook. Tenzij de bilpartij van deze tweede generatie het wél over een compleet andere boeg gooit. Dat zijn dan compleet tegen de verwachtingen in zijn, want voor zover nu zichtbaar oogt de nieuwe A7 van de grille tot aan de achterklep als een regelrechte evolutie op z'n voorganger.De nieuwe Audi A7 Sportback zou weleens op de LA Auto Show zijn werelddebuut kunnen beleven. In de eerste weken van december vindt die tentoonstelling plaats.Bron: Autoweek