Duizend bommen en granaten, dit is de Rezvani Tank

Rezvani kennen we natuurlijk allemaal van de Beast , een supercar die door z'n lage gewicht de dikste Porsches en zelfs Ferrari's en Lamborghini's als ontbijt lust. En zo is het eigenlijk ook met de Tank, het tweede model van de in Iran geboren geestelijk vader, Ferris Rezvani. Ook bij de Tank geloven we acuut dat 'ie zijn naam eer aandoet. Al blijft Rezvani ons nog schuldig hoeveel explosieve kracht de Tank precies kan incasseren. En het (maximale) veiligheidsniveau is niet het enige dat vooralsnog aan details ontbreekt.Het enige dat doorschemert is kogelwerend glas tot beschermingsniveau B6 en de mogelijkheid om de Tank uit te rusten met nachtcamera's, thermische camera's en allerhande verstevigingen opgetrokken uit kevlar.Uitdelen kan de Rezvani Tank in elk geval wel. Althans, 500 pk - uit een 6.4 liter V8 - is in elk geval een significante hoeveelheid stootkracht. Daartegenover staat evenwel dat de Tank niet de lichtste zal zijn. Met een paar ton ben je er niet, vermoeden we. Dat geld ook voor diens prijs. Rezvani vraagt namelijk minimaal 180.000 dollar voor de Tank. Wil je er echter lokale oorlogen mee winnen, dan schiet je met alle benodigde toeters en bellen makkelijk door de tweehonderdduizend. Euro's welteverstaan.