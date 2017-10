Range Rover Sport P400e aan de stekker

In theorie zou de Range Rover Sport P400e, mede dankzij een elektrische actieradius van 51 kilometer, een verbruik van bijna 1 op 50 kunnen halen. Maar in de praktijk is dat een utopie, mits je de plug-in hybride na elke honderd kilometer - via een speciale kabel - in het stopcontact steekt en ruim 7 uur gaat zitten niksen (of 3 uur bij opladen via een snellader). Geen koper die dat zal doen en zie dan maar eens die geclaimde 2,32 l/100 km te halen bij een systeemvermogen van 404 pk en een koppel van 640 Nm.Accelereren naar de 100 km/h verloopt door het adequate vermogen in een vlotte 6,7 seconden en de topsnelheid ligt op 220 km/h. Vrees overigens niet dat de P400e door de zware accu's minder terreinwaardig is. Het merk belooft dat de P400e alles kan wat de overige Range Rover Sport-modellen ook kunnen op het (on)verharde.Tegelijk met het presenteren van z'n eerste plug-in hybride, voert Land Rover ook enkele visuele en technische updates door bij het ganse Range Rover Sport-programma. Zo zijn er een hernieuwde grille en licht hertekende bumpers en is er voortaan Matrix LED- of Pixel-laser-verlichting aan de voorzijde verkrijgbaar.Ook nieuw is het Touch Pro Duo infotainmentsysteem, voorzien met twee 10 inch schermen en reeds bekend uit de Velar. Daarnaast voegt Range Rover een noviteit toe dat Gesture Sunblind heet. Middels een veegbeweging pal voor de binnenspiegel gaat de zonnewering automatisch omhoog of naar beneden. En er is goed nieuws voor fans van de Range Rover SVR. Diens 5.0 V8-Supercharger blaast voortaan 575 pk en 700 Nm, goed voor een knaltijd van 4,5 seconden.