Judas Priest-gitarist verkoopt unieke Porsche 911 (930) SE

Als je het mij vraagt, dan is de Porsche 911 (930) Turbo SE een van de mooiste auto's ooit gemaakt. Er staat er nu eentje te koop die ook nog eens eigendom was van rockster Glenn Tipton.

Tipton werd bekend als de gitarist van rockband Judas Priest en verdiende miljoenen. Niet zo gek dus dat hij door de jaren heen een fraaie autoverzameling opbouwde. Deze 911 Turbo SE is nu op zoek naar een nieuwe eigenaar en moet zo'n 300.000 dollar kosten. Als je het verhaal erachter hoort, dan snap je dat deze bolide zijn geld meer dan waard is.



Rondleiding

"We kregen een rondleiding door de Porsche-fabriek in Stuttgart. Daar raakte ik zo onder de indruk van de techniek en de precisie die hoorde bij het bouwen van de auto's, dat ik er meteen een wilde hebben. Maar het is hier bijna nooit mooi weer, dus ik kan er nu bijna nooit meer in rijden. Daarom hoop ik dat iemand anders 'm beter zal gebruiken, al ga ik 'm zeker missen."



22.000 km op de teller

De gitarist zorgde door de jaren heen goed voor deze schoonheid en zette in 32 jaar tijd slechts 22.740 kilometer op de teller. Meer goed nieuws: de 911 heeft voor de verkoop nog een grondige servicebeurt gekregen, dus hij is echt in topconditie. De veiling vindt plaats op 21 okober, dus je hebt nog even om je verdwaalde euro's bij elkaar te zoeken.