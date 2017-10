Dit is de nieuwe MV Agusta F4 LH44 van Lewis Hamilton

MV Agusta stond al in het telefoonboek van de Formule 1-coureur, want twee jaar geleden ontwierpen ze samen al de Brutale Dragster RR Lewis Hamilton LH44 . Tijdens de Grand Prix van Maleisië onthulde hij de nieuwe F4 LH44. In de basis is het 'gewoon' een F4 RC, maar dan wel met allerlei extra speeltjes.De F4 RC beschikt standaard over 212 pk. MV Agusta voegt daar onder andere de Reparto Corsa-kit aan toe. Het resultaat? Een gewichtsbesparing van vier kilogram en 7 extra pk's. De vier uitlaatpijpen worden vervangen door de SC Project-uitlaat, een enkele pijp die onder de zitting verwerkt is. Verder zijn de veringen zwart gespoten in plaats van goud.Hamilton koos ervoor in het geheel uit te voeren in het rood, inclusief een wit chassis en zwarte accenten. Kijk je naar de details, dan vallen ook de nieuwe tankdop, wielmoeren en de Pirelli Diablo Supercorsa-banden op. Word je daar net zo wild van als de Brit, dan zul je 50.000 euro moeten aftikken om een van de 44 exemplaren te kunnen kopen.