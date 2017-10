Tweedehansje: LaFerrari Aperta met 0,0 kilometer op de teller

Ferrari bouwde slechts 200 exemplaren van deze exclusieve hypercar. Je kon er dan ook alleen een kopen als je door de uitgebreide keuring van Ferrari kwam. Met andere woorden: Ferrari wilde graag voorkomen dat de LaFerrari Aperta's meteen werden doorverkocht, puur om er een flinke winst op te maken.Het in Dubai gevestigde GTR Motors heeft de hand weten te leggen op een LaFerrari Aperta zonder kilometers op de teller. Je koopt dus een gloednieuw exemplaar, mocht je genoeg geld hebben. Ze vragen namelijk 7,3 miljoen dollar, flink meer dan de originele verkoopprijs van zo'n 2 miljoen dollar.De LaFerrari is uitgevoerd in Rossa Corsa en is in perfecte staat. De remklauwen zijn eveneens rood gespoten. Ook het interieur is een plaatje. De zwartlederen stoelen zijn voorzien van rode accenten en stiksels. Ook de koolstofvezel onderdelen en de prachtige aluminium pedalen dragen bij aan de looks van deze dikke Ferrari.Het is onduidelijk hoe de dealer beslag heeft weten te leggen op deze LaFerrari. Mogelijk heeft iemand zijn Ferrari direct doorverkocht, om er zo dus inderdaad een lekker bedrag aan over te houden.