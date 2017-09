Volvo XC40: dit gaat 'ie kosten

De XC40 is verkrijgbaar in alle soorten en maten. Voor de eerder genoemde vanafprijs krijg je het basismodel met 156 pk sterke T3-motor. Wil je toch iets meer luxe, dan kun je kiezen uit meerdere pakketten (Momentum, Inscription of R-Design) die de XC40 stuk voor stuk weer een paar duizend euro duurder maken. De Momentum kost bijvoorbeeld 42.375 euro, de Inscription en de R-Design 45.375 euro.De XC40 is ook met de T4 (190 pk) of T5 (247 pk) te bestellen, voor de snellere benzinerijders die ook nog eens liever een automaat rijden. De eerste kost minimaal 44.475 euro, de tweede is voor 55.375 euro van jou. De T5 krijg je dan wel meteen als Momentum-uitvoering en is dus net even wat meer aangekleed. Verder is bij deze variant vierwielaandrijving standaard.Voor dieselliefhebbers is de keuze iets beperkter met de D3 en de D4 AWD. De D3 krijgt 150 pk mee, terwijl de D4 met 190 pk iets krachtiger is. De standaard D3 kost je 43.975 euro, de D4 begint bij 54.875 euro. Ook in dit geval gaat het om de Momentum-editie.