Audi lanceert nieuwe Formule E-uitdager

Audi nam eind 2016 afscheid van de langeafstandsracerij om zich vanaf 2017 volledig op de Formule E te kunnen richten. Het merk met de vier ringen was al enkele jaren actief in de elektrische eenzittersklasse met het team van Abt, maar die renstal is voor het seizoen 2017-2018 omgevormd tot fabrieksformatie van Audi.De wagen die is onthuld krijgt de naam e-tron FE04. Audi gebruikte de aanduiding e-tron in het verleden voor haar LMP1-bolides, waarmee grote successen werden gevierd in de 24 uur van Le Mans en het World Endurance Championship. De e-tron FE04 is uitgerust met een single-speed versnellingsbak die deel uitmaakt van wat Audi-autosportbaas Dieter Gass omschrijft als een 'compleet nieuwe aandrijflijn'. De wagen heeft verder een nieuwe livery gekregen. Was de auto eerder nog rood, groen en geel, de nieuwe bolide is wit, groen en zwart.Audi is de eerste Duitse autofabrikant met een eigen team in de Formule E. BMW volgt volgend jaar, terwijl Mercedes heeft aangegeven vanaf 2019 met een eigen team mee te willen doen aan het elektrische kampioenschap. "Na bijna veertig jaar lang succesvol actief te zijn geweest op het hoogste niveau van de autosport wordt Audi nu de eerste Duitse autoproducent die in de Formule E stapt", laat Peter Mertens, bestuurslid van Audi, weten."Met onze eerste eenzitter-racewagen willen we laten zien dat we vol inzetten op het gebied van elektrische mobiliteit." Gass: "We hebben met onze technologiepartner Schaeffler een compleet nieuwe aandrijftrein ontwikkeld. Je kunt dat onmiddellijk zien aan de koolstofvezelbehuizing van de aandrijflijn. De wagen klinkt ook anders, doordat we nieuwe wegen zijn ingeslagen met de techniek."Regerend Formule E-kampioen Lucas di Grassi en Daniel Abt, de nummer acht van vorig seizoen, blijven de coureurs van het team. De 33-jarige Braziliaan zal met een zwarte achtervleugel en witte accenten op de auto rijden, terwijl de wagen van de Duitser, die nu officieel de status van fabrieksrijder heeft, te herkennen zal zijn aan een rode achtervleugel en nog enkele andere rode accenten.Het nieuwe Formule E-seizoen begint op 2 december in Hong Kong.