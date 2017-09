Aston Martin gaat het water op met onderzeeër en speedboat

De eerste is Project Neptune, een onderzeeer die Aston Martin heeft ontwikkeld in samenwerking met Triton Submarines uit Florida. In de basis is de onderzeeer ook 'gewoon' een Triton 1650/3 Low Profile, die vervolgens van een nieuwe look wordt voorzien door Aston Martin. Het resultaat is de lichtste en kleinste driepersoons onderzeeer.Het 'speeltje' is voorzien van een 30kWh sterk accupakket en dat is voldoende om 12 uur op pad te kunnen. Hij weegt 4.000 kilogram en beschikt over airconditioning, zodat je ook in de diepste krochten van de oceaan het hoofd koel houdt. Daar hangt overigens wel een passend prijskaartje aan: voor 2,8 miljoen euro heb je er een.Project Neptune is niet de enige Aston Martin om de zee mee op te zoeken. Eerder deze week mochten we al kennismaken met de AM37S Speedboat, de opvolger van de AM37 uit 2015. Deze boot wordt geproduceerd door Quintessence Yachts en beschikt over een tweetal bloedsnelle motoren van Mercury Racing. Voor ieder wat wils dus.