McLaren BP23 laat de P1 in het stof bijten

Laten we beginnen met de informatie die we op dit moment hebben. De BP23 (een codenaam) moet de snelste McLaren ooit worden, al weten we nog niet hoe ze dat willen meten. Een recordpoging op de Nürburgring staat in ieder geval niet op de planning. Blijven topsnelheid of een 0-320-0 km/h tijd over, om wat voorbeelden te noemen.De BP23 krijgt hybride-aandrijving en wordt ontwikkeld met een 720S die als mule dient. Er is voorin alleen plaats voor de bestuurder, daarachter kunnen twee passagiers plaatsnemen. Inderdaad, net als in de originele McLaren F1 . De fabrikant experimenteert verder met volledig digitale achteruitkijkspiegels, maar een dergelijk systeem mag nog niet overal ter wereld gebruikt worden.De BP23 is onderdeel van de Ultimate Series en dat maakt 'm de directe opvolger van de P1. Die leverde 902 pk en haalde de 100 km/h in slechts 2,8 seconden, dus we hoeven ons geen zorgen te maken over de BP23. In 2019 moet 'ie klaar zijn, maar daar hebben we weinig aan, want alle 106 exemplaren zouden al verkocht zijn. Inderdaad: nog voor iemand de auto daadwerkelijk gezien heeft.