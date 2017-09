Nieuwe recordhouder op de 'Ring: Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio

Nee, niet alleen de dikste sportwagens strijden om de records in de Groene Hel. Ook onder SUV-makers is er spakre van gezonde concurrentie. De afgelopen jaren ging het steeds een beetje sneller. De Range Rover Sport SVR deed een rondje in 8.14, de Porsche Cayenne Turbo S in 7:59 en de Stelvio passeerde de streep nu al na 7:51.7.Ter vergelijking: dat is net zo snel als een BMW M4, die je in eerste instantie toch sneller zou achten. De Stelvio Quadrofoglio beschikt echter over dezelfde 2.9 liter twinturbo V6 als de Giulia QV en dat betekent dat je ook in de SUV met 505 pk mag spelen. Van 0-100 km/h duurt nog geen 4 seconden en de topsnelheid is met 285 km/h ook niet verkeerd."We hebben de Stelvio Quadrofoglio ontworpen met topprestaties in ons achterhoofd. Hij stelt ons niet teleur met een recordronde op de Nürburgring van 7.51.7", aldus Alfa-baas Reid Bigland. "We zijn er trots op dat we nu twee records in handen hebben met de Giulia Quadrofoglio als snelste vierdeurs sedan en de Stelvio Quadrofoglio als snelste productie-SUV."