Minder is meer bij Audi RS 4 en RS 5 Carbon Edition

De Audi RS 4 Avant en RS 5 Coupé Carbon Edition zijn, zoals de uitvoeringnaam al zegt, volgehangen met goodies van koolstofvezel. Zo is het kostbare goedje te vinden in onder andere de voorbumperspoiler, de spiegelkappen, het dak en ook onder de motorkap. In het geval van de RS 5 Carbon Edition krijg je zelfs een gans dak uit carbon. Exclusieve lichtmetalen wielen in 20 inch maken het geheel af aan de buitenzijde af, evenals standaard Matrix LED-koplampen.Binnenin de speciale modellen is het carbon-gehalte minder sterk aanwezig, maar zit je wel op nappalederen RS-sportstoelen, afgewerkt met rode stiksels.Speciale uitvoeringen waarbij veel met het vederlichte carbon wordt gesmeten zijn niet nieuw. Echter de gewichtsbesparing die je hoopt dat het oplevert is veelal te verwaarlozen. Hoe anders is dat bij deze RS 4 en RS 5. Als Carbon Edition wegen ze maar liefst respectievelijk 60 en 80 kilogram minder dan de reguliere versies, aldus Audi. Hoewel het moeilijk is voor te stellen dat dit louter te danken is aan de koolstofvezel ornamenten, is het absoluut mooi meegenomen. Aan de 450 pk sterke 2.9 V6-biturbo verandert niets.