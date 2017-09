Porsche 911 GT2 RS scherpt Ring-record aan met liefst 10 seconden

6 minuten, 47 seconden en drie tiende van een seconde; niet langer heeft de nieuwe Porsche 911 GT2 RS nodig voor een ronde over de 20,6 kilometer lange Nürburgring. Dat is zomaar eventjes tien seconden sneller dan de al verbluffende tijd van de 918 Spyder vier jaar geleden Lamborghini zou overigens - met de Huracan Performante - enige tijd geleden 6:52 minuten hebben geklokt, maar over de echtheid daarvan twijfelen nog altijd velen.Frank-Steffen Walliser, hoofd Motorsport en GT-auto's bij Porsche is uiterst trots op het resultaat: 'Bij de start van de ontwikkeling hadden we voor de 911 GT2 RS als doel om een rondetijd onder 7 minuten en 5 seconden te realiseren. Daar zijn we maar liefst 17,7 seconden onder gebleven. De credits daarvoor gaan naar onze ontwikkelingsingenieurs, de technici en de rijders. De GT2 RS is nu niet alleen de krachtigste, maar ook de snelste 911 die we ooit hebben gebouwd.'De bloedsnelle tijd van de 911 GT2 RS is extra knap bij de wetenschap dat het motorvermogen ervan een stuk lager ligt dan dat van de 918 Spyder: 700 versus 887 pk. Bovendien wordt de GT2 niet ondersteunt door de krachtige boost van een elektromotor. Applaus dus voor de geblazen 3.8 liter zescilinder-boxer.De nieuwe toptijd was geen toevalstreffer, volgens Porsche. De Duitse coureur Lars Kern (30) en de Brit Nick Tandy (32) braken namelijk eigenlijk direct al door vijf ronden op rij tijden onder de 6.50 minuten te realiseren. Andreas Preuninger, projectleider GT-straatauto's, daarover: 'De 911 GT2 RS toont zijn klasse niet alleen met het record, maar ook door zijn constante presteren.'De kersverse recordhouder was niet speciaal geprepareerd voor het trotseren van de Ring en als ieder andere 911 GT2 RS die momenteel te koop is. Dus wil je ook een poging wagen? Dat kan dat voor 3,5 ton, een entreekaartje en de nodige liters peut. Maar toch vooral een flinke dosis lef en stuurmanskunsten.