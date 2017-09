Stofzuigerfabrikant Dyson investeert miljarden in elektrisch auto

De potentie van de elektrische auto blijft ook niet buiten de auto-industrie onopgemerkt. Zo pompt Dyson, vooral bekend om z'n stofzuigers, maar liefst 2,2 miljard euro in het ontwikkelingen van een EV.

James Dyson laat er geen gras (of moeten we schrijven stof?) over groeien. De oprichter en CEO van het Britse Dyson, een grote speler op de markt van stofzuigers en nog wat ander apparatuur, heeft serieuze ambities om de elektrische auto naar een hoger plan te tillen. Of dit onder de eigen merknaam zal gebeuren zodra de beoogde auto productierijp is, is onbekend.



Personeel gezocht

Op dit moment werken er al 400 mensen aan het EV-project, waaronder specialisten die naar eigen zeggen hun sporen hebben verdiend in de autobranche. En Dyson is naarstig opzoek naar nog meer bekwame medewerkers om zijn missie te laten slagen. Niet voor niets worden er miljarden euro's geïnvesteerd, geld dat overigens verdeeld wordt over enerzijds de auto zelf en anderzijds ide ontwikkeling van accu's voor allerhande EV's .



2020

De planning is dat de elektrische auto van Dyson tegen het jaar 2020 af moet zijn. Tot die tijd krijgen we echter nog maar mondjesmaat informatie over het project toegespeeld, zo laat de stofzuigerfabrikant weten. Dyson kiest hier bewust voor om de concurrentie niet wijzer te maken dan het al is. Oftewel, we moeten iets heel speciaals verwachten kennelijk.