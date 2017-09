Speel zelf voor Wegenwacht met ANWB Connected

Ruim een miljoen. Met zoveel pechgevallen onderweg krijgt de ANWB jaarlijks te maken. Te hulp schieten doet de Wegenwacht met alle plezier, maar het moet ook gezegd worden dat veel autopech voorkomen hadden kunnen worden wanneer men beter inzicht had verkregen in de staat van de auto. Daarom, en meer, is er nu de ANWB Connected.

Met ANWB Connected speel je als het ware voor eigen Wegenwacht. Hoe? Simpel: je installeert een speciale connector (een soort slimme usb-stick) in je auto en koppelt deze – draadloos – aan de te downloaden ANWB Connected app op je smartphone. Iedereen kan het doen. En is je auto eenmaal verbonden met ANWB Connected, dan geeft deze je allerlei handige informatie over jou en je auto. Ja, je leest het goed, ANWB Connected kan namelijk ook jouw rijgedrag onder de loep nemen.



Storingsdeskundige op afstand

Zo kan ANWB Connected je in veel gevallen laten weten of en welke technische storingen er aan je auto zijn en of je hiervoor onmiddellijk naar de garage moet of niet. Gelukkig is het meestal niet zo urgent, maar weten dat je auto niet helemaal 100% is, is op z'n minst prettig. Pech voorkomen is immers altijd beter dan ervan moeten genezen.



Rijd je liever niet verder na een storingsmelding of wil je graag eerst meer inzicht in het euvel? De storingsmeldingen kunnen middels een druk op de knop worden doorgegeven aan de ANWB Alarmcentrale, waarna zij je verder helpen.



Zuinigheidscoach

Ook handig is dat ANWB Connected je advies kan geven hoe (meer) brandstof te besparen. De zogeheten 'Ecodrive'-functie analyseert op basis van de rijgegevens waar en hoe vaak je remt en accelereert, de gereden snelheid en hoe lang de motor stationair heeft gedraaid. Vaak kunnen deze zaken allemaal net even wat efficiënter, met een brandstofbesparing tot wel 15% als gevolg. Evenals een vloeiender rijgedrag. Ecodrive helpt je erbij dit te realiseren en daarnaast fungeert ANWB Connected tegelijkertijd als (geautomatiseerde) rittenregistratie. Iets dat met name de zakelijke rijder zal kunnen waarderen.



Weet waar je parkeert

'Waar staat 'ie ook al weer?!' Iedereen die regelmatig onderweg is herkent zich wel in deze situatie. Je hebt je auto ergens geparkeerd, maar weet naderhand niet meer precies waar. En de inmiddels overvolle parkeergarage maakt het er niet makkelijker op. Nog maar te zwijgen over de lichte stress die ontstaat bij de wetenschap dat je (betaalde) uitrijkaart slechts 15 minuten geldig is.



Geen paniek met ANWB Connected. Die kan je namelijk precies aantonen waar je auto staat geparkeerd. En zelfs de snelste route ernaartoe kan 'ie voor je uitstippelen (met weergave via de standaard navigatie op je smartphone). Dankzij Connected biedt ANWB Parkeren biedt zelfs de mogelijkheid om je auto automatisch bij de betreffende parkeergarage af te melden, zodat je deze hebt verlaten. Handig, want hierdoor hoef je nooit meer te vrezen dat de parkeerkostenteller onnodig oploopt. Kortom, ANWB Connected speelt stilletjes voor meer dan Wegenwacht alleen.



Ook tijd, geld en brandstof besparen? Met ANWB Connected haal je alles uit je auto. Vraag nu ANWB Connected aan en profiteer van deze vernieuwde service.