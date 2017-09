Aston Martin en Red Bull Racing zijn een stelletje

De Britten waren al sinds 2016 aan Red Bull Racing verbonden als innovatiepartner . Maar de relatie werd serieuzer en serieuzer, en vanaf 2018 zal het F1-team zelfs omgedoopt worden tot Aston Martin Red Bull Racing. Het logo van de autobouwer zal prominent zichtbaar zijn op alle uitingen van het team.Als onderdeel van de deal wordt bij de Red Bull-fabriek in Milton Keynes een nieuw Advanced Performance Centre ontwikkeld. Op deze manier moet de samenwerking tussen beide merken nog nauwer worden.Het is de vraag wat er in dat Advanced Performance Centre precies gaat gebeuren. Aston Martin stuurt meer dan 100 man personeel naar Milton Keynes, dus we kunnen er wel vanuit gaan dat er niet alleen thee gedronken wordt. Gaan we meer Valkyrie-achtige samenwerkingen tussen Aston Martin en Red Bull ? Misschien wel met invloeden van Max? Wie weet... Ook tegen DB12 met meer Formule 1-technologie zeggen we immers zeker geen nee.Het zal ze in ieder geval om meer te doen zijn dan alleen het vergroten van de naamsbekendheid, want onder de motorkap van de Red Bull-bolides liggen nog steeds de motoren van Renault. Dat weet jij, dat weet ik, maar als het team volgend jaar Aston Martin Red Bull Racing heet, dan weet zelfs een F1-nitwit dat dat huwelijk geen lang leven meer is beschoren.Aston Martin overweegt bovendien vanaf 2021 ook motoren te gaan leveren aan andere Formule 1-teams. Dus in dat opzicht is het geen gekke keuze om nu al de banden met de hoogste tak van racesport aan te halen. 'Dit is een logische volgende stap in onze samenwerking met Red Bull Racing', lichtte CEO Andy Palmer toe. 'We profiteren van de wereldwijde merkbekendheid die de opgefriste Formule 1 biedt. De discussies over de motoren zijn voor ons interessant, maar enkel als de omstandigheden op orde zijn. We willen niet toetreden tot een motoroorlog zonder beperkingen in kosten.'