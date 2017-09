Elektrische trucks krijgen eigen bovenleiding op Duitse snelweg

Niet alleen de auto-industrie ziet elektrische rijden zitten, ook in de truckbranche hebben ze er wel oren naar. Echter in plaats van een immense accu, heeft technologiefabrikant Siemens iets anders bedacht om dergelijke vrachtwagens (langdurig) van stroom te voorzien.

De proef van Siemens start in Duitsland, op de snelweg A5. Daar zal een bovenleiding voor elektrische vrachtwagens worden gemonteerd op een traject van 10 kilometer. Een lachertje natuurlijk voor de vereiste actietradius binnen de transportwereld, maar het gaat hier nog maar om een proef. maar om een proef.



Verdubbeling efficientie

Het systeem is vergelijkbaar met dat van een trolleybus, trein of tram. Een pantograaf zal een elektrische vrachtwagen van stroom voorzien. En uit vroege berekeningen zou blijken dat de efficiëntie van het vrachtvervoer over de snelweg zo verdubbeld kan worden. Dat is niet mals.



Kennisvergaring

Siemens zal bij de praktijktest verantwoordelijk zijn voor de apparatuur, de bouw en het onderhoud. Het is de bedoeling om met het project informatie te verzamelen in reële gebruiksomstandigheden. Verschillende Duitse ministeries zijn bij het project betrokken.