Subaru pakt uit in Tokyo

Subaru had geen keihard autonieuws te melden op de IAA Frankfurt onlangs. Maar op haar eigen thuisshow in Tokyo eind volgende maand is dat anders.

De Tokyo Motor Show is eigenlijk nogal een Japanse autofeestje, al laten al vaker ook merken uit Europa en de VS zich er zien. Subaru maakt zich in elk geval op voor de presentatie van diverse modellen, maar de klapper is toch wel de nu alvast geteasde Viziv Performance Concept.



Volgende WRX?

Subaru is een bescheiden merk van weinig woorden, en rond de Viziv Performance Concept is dat niet anders. Maar het silhouet van de studie lijkt al best een en ander te verklappen. Dat doet namelijk sterk denken aan de nieuwe Impreza (die nog in Europa gelanceerd moet worden, maar al wel in Japan rondrijdt). Het woordje Performance doet vervolgens de rest om te vermoeden dat het hier weleens om de nieuwe WRX zou kunnen gaan. Zo ja, dan weer met minimaal 300 pk graag, Subaru!



Ook bij Subaru op de Tokyo-stand

Minder groot nieuws maar wel leuk voor met name Subaru is de tentoonstelling van diverse andere modellen. Vooral de speciale, zeeblauwe WTX Sti valt in de smaak. Er worden er slechts 450 stuks van gemaakt, maar doe geen moeite er eentje te bemachtigen; ze zijn allen bestemd voor de lokale markt. Idem dito de BRZ STI Sport, waarvan er zelfs niet meer dan 100 worden gebouwd en stuk voor stuk in de kleur Cool Grey Khaki. Niet cool voor wie niet in Japan woont.



Verder presenteert Subaru nog de Impreza Future Sport Concept en kekke XV Fun Adventure Concept. Die laatste kan overigens ook interessant zijn voor ons, want dit betreft een avontuurlijke variant van de toch al rebelse XV, de opgeruigde variant van de Impreza Hatchback die ook in Nederland te koop is.