SUV van 'Chinese' Lotus slechts kwestie van tijd?

Sinds kort is het Lotus grotendeels in handen van het Chinese Geely, en de eigenaar van onder meer ook Volvo wil natuurlijk rendement op diens investering in het Britse sportautomerk. Drie keer raden welk soort automodel zo'n wens zo goed als gegarandeerd in vervulling laat gaan? Precies, een SUV.

Een SUV van een van origine sportwagenmerk is al lang geen taboe meer, legt juist veelal geen windeieren en Lotus kan wel een succesje gebruiken. Do the math! Bovendien is Lotus eigenlijk helemaal niet vies van een model dat twee tot drie keer hoger is dan een Elise of Exige. Ruim tien jaar geleden droomde het immers al eens van een SUV-achtige: de APX, dat stond voor Aluminium Performance Crossover. Verder dan een conceptcar kwam het niet, maar daar komt mogelijk alsnog verandering in omdat de Chinezen grootste plannen hebben met hun kersverse aanwinst.



Hogere productie

Carl-Peter Forster, bestuurslid bij Geely, is ervan overtuigd dat Lotus' zinderende imago nog altijd staat als een huis, ondanks de zware periode waarin het kleine Britse merk al tijden verkeert. Als een merk zoiets weet klaar te spelen, dat zijn er serieuze groeikansen.



Alleen dan moet wel de productie omhoog, alsook het aantal verschillende modellen. En dat laatste kan dan van alles zijn, meent Forster, zoals bijvoorbeeld een SUV dan wel crossover. Zolang de merkwaarden daarbij maar overeind blijven, in het geval van Lotus 'lichtgewicht' en 'puur qua rijbeleving'.

En je weet maar nooit waar dit weer toe leidt', aldus de topman bij Geely. 'Wie weet plukt Volvo hier op z'n beurt de vruchten van. Via een mede door Lotus getunede Volvo Polestar bijvoorbeeld.'