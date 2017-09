Seat prijst Arona vanaf € 22.290,

Seat heeft de prijzen van de Arona bekendgemaakt, een compacte SUV. Hier komen ze!

De Seat Arona beleefde deze maand zijn publieksdebuut op de internationale autoshow in Frankfurt (IAA) en zal binnenkort de dealer aandoen voor een vanafprijs van € 22.290,-. In Nederland komt deze compacte Spanjaard in eerste instantie beschikbaar als Launch Edition op basis van de Style- en Xcellence-uitvoeringen. Later, in november, wordt het leveringsprogramma uitgebreid met de sportieve Arona FR launch Edition.



Overige prijzen

De prijslijst begint dus bij ruim 22 mille. Voor dit geld koop je de 1.0 TSI met 95 pk in Style Launch Edition. Standaard zaken zijn zoal 16 inch lichtmetalen velgen, het Media system Colour met 5 inch touchscreen, parkeersensoren achter en cruise control. De Arona 1.0 TSI 95 pk Xcellence Launch Edition, die € 25.290,- kost, voegt daar onder meer een navigatiesysteem met een 8 inch touchscreen, Park assist (automatische inparkeerhulp), parkeersensoren voor en achter, achteruitrijcamera, Keyless entry/go en automatische airconditioning aan toe.



Toekomstig motorengamma

Vooralsnog is de Seat Arona verkrijgbaar met de 1.0 TSI driecilinder met 95 pk, standaard gekoppeld aan een handgeschakelde vijfversnellingsbak. Later volgt er nog een 115 pk sterke variant die ook te verkrijgen is met een automaat (meerprijs € 1.000,-). Naast deze benzineversies levert Seat binnen afzienbare tijd ook de nieuwe 1.5 EVO TSI, een range van TDI dieselmotoren en een TGI-versie op aardgas.