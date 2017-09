Game-review | Project Cars 2 is nog niet klaar voor concurrentiestrijd

Vandaag is het dan eindelijk zover: Project Cars 2 komt uit! Na het veelbelovende eerste deel komt Slightly Mad Studios nu met meer tracks, meer auto's en vooral meer spektakel.

Allereerst moeten we het eventjes hebben over het eerste deel. Veel hardcore 'race-simmers' keken reikhalzend uit naar de introductie van Project Cars om vervolgens teleurgesteld af te druipen door de aanvankelijke problemen met de game. Het origineel zat bij de marktlancering vol met technische bugs die het spel soms onspeelbaar maakte. Pas enige tijd later, toen mensen de game toch weer oppakten of toen hij wat betaalbaarder werd, begon de ster van Project Cars te rijzen. Uiteindelijk groeide de racegame uit tot een van de meest gewaardeerde racegames van de laatste tien jaar. De physics, het geluid, het grote aantal verschillende banen en de vette raceactie werden door geen enkele andere game benaderd.



Project Cars wordt volwassen

Bij ontwikkelaar Slightly Mad Studios lijken ze een flinke stap te willen zetten met het tweede deel van hun race-simulator. De presentatie heeft een flinke opknapbeurt gekregen; van de menu's tot de graphics tijdens het rijden. Project Cars 2 ziet er echt heel erg goed uit. Ook heb je nu een pitcrew tot je beschikking in plaats van een lolypop-man die in zijn eentje je wagen moet opkrikken, repareren en banden moet vervangen. Maar het blijft niet bij deze kleine verbeteringen.



Project Cars 2 is behoorlijk gegroeid ten opzichte van het eerste deel. Zo heb je de beschikking over liefst 189 auto's tegen 'slechts' 76 in het eerste deel. Ook is het aantal locaties verdubbeld, waarmee je nu op 146 verschillende circuit-layouts los kunt gaan. De weerslots zijn gebleven, maar nu kun je ook in en op de sneeuw rijden.



Voor ieder wat wils

Voor de gamers onder jullie die nog niet heel bekend zijn met Project Cars is het goed om even te melden dat het spectrum aan auto's ongekend breed is. Van karts tot IndyCar en van Clio Cup tot LMP1-achtige modellen; ook het eerste deel van Project Cars stond al bol van de doorgroeimogelijkheden. In Project Cars 2 is het aanbod nog iets gegroeid. Zo is er nu ook een Formula X, een soort upgrade van Formule 1, inclusief shield! Daarnaast is de toevoeging van bekende merken als Lamborghini en Ferrari vanaf de release en een handvol Rallycross-wagens is ook wel echt even het noemen waard.



Een andere waardevolle toevoeging is een virtuele monteur die je persoonlijk ondersteunt bij het afstellen van je auto. Project Cars 2 kent, in tegenstelling tot andere grote racegames, geen mogelijkheden om je auto te upgraden of te pimpen. Wel heb je uitgebreide mogelijkheden om je auto af te stellen. Hoewel dit een nuttige feature is voor de doorgewinterde racer, is het voor de beginner wellicht wat lastig om goed mee om te kunnen gaan. Hiervoor heb je dus die monteur, bij wie je aan kan kloppen wanneer er iets is met je gekozen auto. Vervolgens komt hij met suggesties om de afstelling te verbeteren.



Oordoppen in en grind happen!

Project Cars 2 blinkt, net als het eerste deel, vooral uit in rij-eigenschappen en beleving. De game biedt als geen ander een gigantisch spectrum aan unieke autogeluiden. Bovendien is er weer bijzonder hard gewerkt aan het zo realistisch mogelijk maken van het rijden, met alle gevolgen van dien. Je voelt elk hobbeltje in het asfalt en de gevoelige Formule-wagens zijn bijzonder moeilijk te besturen.



Aan de ene kant maakt dat het spelen van Cars vaak frustrerend, maar bovenal is het een hele bijzondere ervaring. Zeker met een stuurtje, een goed scherm en een knappe geluidsinstallatie ga je volledig op in het racen. Speel je Project Cars 2 op de PC en heb je een Oculus Rift? Dan kun je je geluk al helemaal niet op, want het spel is ook met VR-bril te spelen. Playstation VR-ondersteuning is bij de release nog niet beschikbaar.



Slimmere tegenstanders

Ook de AI is stappen vooruitgegaan sinds het vorige deel. Waar je in het vorige deel nog wel eens te maken kreeg met een veredelde optocht, is dat nu zeker niet het geval. Je hoeft enkel een wedstrijd te rijden met tegenstanders uit verschillende klasses in bijzondere weersomstandigheden om een goede indruk hiervan te krijgen. Voor en achter je zullen tegenstanders van de baan schieten, terwijl je ook zelf je handen vol hebt aan je bolide.



Career mode

Project Cars 2 is helaas opnieuw niet foutloos. Vooral de carrièremodus is een rollercoaster van emoties. Zo varieert het niveau van de AI enorm per circuit, dat het niet lang duurt voor je aan je eigen kwaliteiten gaat twijfelen. Waar je op het ene circuit vier seconden sneller ben dan de rest, kom je op andere banen niet in de buurt van de poletijd. Al met al nodigt de carrière niet echt uit tot uitspelen en zul je waarschijnlijk snel uit frustratie ervoor kiezen om meer online of custom races te gaan rijden.



Over de career mode gesproken: aan de ene kant is het tof dat je een rol als fabriekscoureur kunt veroveren bij een van de grote merken, maar verder missen we de opzet uit het eerste deel. Je kiest nu simpelweg een klasse, werkt je races af en that's it. Ben je kampioen, dan kies je een hogere klasse, waar je weer van voor af aan begint. In Project Cars (1) kreeg je daadwerkelijk contracten voorgeschoteld en vormde de uitgebreide kalender de basis voor je 'werk'. Dat voelde toch net wat meer of je echt een seizoen afwerkte.



eSports

De uitgeklede Career Mode is jammer, maar daar tegenover staat wel een veel uitgebreidere online modus. Slightly Mad Studios gaat nog meer inzetten op eSports, dus begin maar vast met trainen als je mee wilt doen aan de virtuele kampioenschappen. Verder kun je je in de community events meten met de tijden van de beste rijders ter wereld. Weet je meteen of er een potentiële simracetopper in je schuilt of dat je nog even moet oefenen.



Kleine slordigheden

Naast het wisselende niveau van de AI zitten er nog een aantal andere foutjes in Project Cars 2 die echt opgelost moeten worden om er optimaal van te genieten. Neem de kwalificatiesessies. Die duren soms een half uur, terwijl jij in de eerste 25 minuten al een toptijd hebt genoteerd. Je kunt de rest van de sessie overslaan, maar dan zijn tegenstanders opeens seconden sneller dan jij. Sterker nog: we hebben sessies gezien waarbij de nummer 1 dertig seconden sneller was dan de nummer 2. Er zit dan dus niets anders op dan de hele sessie uitzitten.



Daarnaast zijn er ook nog wel de nodige foutjes te zien in de graphics. Zo zien bomen er soms nog een beetje gek uit en vooral de schaduwen in de omgeving zorgen voor merkwaardige beelden. Ook bij het bekijken van replays in dichte sneeuw zie je niets anders dat zwarte rechthoekjes wat later voorruiten blijken te zijn. Tevens vreemd: als je een race herstart na een crash, dan blijft de schade optisch zichtbaar.



Conclusie

Project Cars 2 rekent af met een aantal belangrijke problemen uit het eerste deel. Het aantal speelbare auto's is uitgebreid en de weersomstandigheden zijn beter uitgewerkt. De ongekende mogelijkheden bij het creëren van races maken Project Cars 2 absoluut een unieke game. Of het daarmee grote titels als Forza Motorsport en Gran Turismo (Sport) naar de kroon kan steken? Wat ons betreft nog niet.



Hopelijk brengt Slightly Mad nog een aantal rigoureuze updates uit waarmee in ieder geval de voornaamste issues kunnen worden opgelost en waarmee, bijvoorbeeld, de carrièremodus wat beter speelbaar wordt. Verder mist Project Cars 2 al met al een aantal aantrekkelijke aspecten voor racegamers, zoals het kunnen tunen van auto's. Aan de andere kant biedt de game ook een aantal vette features die bij de beide andere titels ontbreken. Kortom: er is een hoop verbeterd in Project Cars 2, maar het kan en moet nóg beter.